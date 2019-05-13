У команді Зеленського хочуть списати 7 млрд грн боргів ФОП за ЄСВ. Але такого боргу не існує

Було проаналізовано динаміку закриття ФОП після 2017 року й зростання податкового боргу ФОП перед державним бюджетом

У команді Зеленського хочуть списати з ФОП 7 мільярдів боргу за єдиний соціальний внесок, але у реальності цього боргу не існує - загальний податковий борг ФОП складає лише 2 мільярди гривень.

Представник команди Зеленського, який відповідає за економічний і податковий напрям, Данило Гетманцев розповів "НВ Бізнес", що ФОПам можуть списати 7,4 млрд грн заборгованості за Єдиним соціальним внеском (ЄСВ), яка накопичилася станом на 1 січня 2019 року. Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.

Загальна заборгованість перед державним бюджетом з моменту дії закону зросла лише на 500 млн грн. Загальна заборгованість на даний момент становить 2,05 млрд грн.

При цьому кількість ФОП знизилася. Так з 2017 року припинили діяльність 300 тисяч підприємців.

Якщо взяти тільки сегмент ФОП, у яких борг менше 20 тисяч грн (а це і ті, хто не встиг закрити ФОП за ці два роки, і хто не платив весь цей час ЄСВ), то їх заборгованість збільшилася лише на 12 млн грн.

Нагадаємо, що новий глава Державної податкової служби Сергій Верланов назвав зловживанням ситуацію, коли великі компанії використовують для ведення бізнесу схему з фізособами-підприємцями.

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