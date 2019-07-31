Негода в Україні: на Донеччині близько 11 тис домівок залишилися без води
Відключення електропостачання насосної станції, яка забезпечує водопостачання близько 11 тисяч абонентів, сталося 30 липня у с. Свято-Покровське Бахмутського району внаслідок ускладнення погодних умов - дощу, грози та поривів вітру, повідомляє пресслужба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.
Ремонтні роботи заплановані на сьогодні, 31 липня.
Також відомо, на Запоріжжі у с. Максимівка Вільнянського району 30 липня через негоду пошкоджена шиферна крівля школи на площі близько 400 м2, дахи 10 приватних житлових будинків. Рятувальники прибрали 30 повалених дерев. Жертв та постраждалих немає.
Загалом по Україні станом на 7 год 31 липня внаслідок ускладнення погодних умов знеструмленні 53 населених пунктів у 5 областях, а саме: Львівська — 44, Одеська — 4, Запорізька — 2, Луганська — 2, Київська — 1.
Нагадаємо, що декілька днів тому у Рівному після зливи, що пройшла у п'ятницю, рятувальники за допомогою спецтехніки витягали з підтоплених вулиць 43 автомобілі.
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