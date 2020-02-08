Netflix дозволяє обирати швидкість перегляду відео
Сповільнити відтворювання відео можна у 0,5 і 0,75 раза, а прискорювати - в 1,25 і 1,5, повідомляє "Громадське". Користувачі повинні обирати бажану швидкість перед кожним відео. Проте поки Netflix пропонує трохи менше можливостей, ніж на YouTube, де відео можна сповільнити у 0,25 раза, а прискорити - вдвічі.
Оновлення Netflix запустили з 1 серпня, найближчими тижнями воно буде доступне для користувачів Android по всьому світу.
Компанія почала тестувати функцію у 2019 році. Тоді частина кінорежисерів та кіноакторів виступили проти такої функції. У Netflix запевняють, що дослухалися до пересторог, тому обмежили діапазон швидкостей.
Компанія планує розпочати тестування нової функції на пристроях iOS та на веб-версіях сервісу, але коли саме - невідомо.
Навіщо обирати швидкість відтворення?
У компанії кажуть, що дослідження аудиторії показало - користувачі цінують гнучкість під час перегляду: хтось хоче уповільнено переглянути улюблену сцену, хтось дивиться з субтитрами і не встигає на звичайній швидкості, а хтось має проблеми зі слухом.
Національна асоціація глухих і Національна федерація сліпих США позитивно оцінили такі оновлення.
Також Netflix експериментував із форматами відтворення відео. Зокрема наприкінці 2018 року сервіс запустив інтерактивний фільм "Чорне дзеркало: Бузогриз", де глядачі могли впливати на сюжет стрічки.
Нагадаємо, що Netflix зніме мультсеріал про супергероя Елвіса Преслі
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