Netflix дозволяє обирати швидкість перегляду відео

Поки лише для користувачів Android

Стримінговий сервіс Netflix дозволяє свої користувачам на Android обрати, з якою швидкістю вони хочуть дивитися відео. Відтворення можна сповільнити або прискорити.

Сповільнити відтворювання відео можна у 0,5 і 0,75 раза, а прискорювати - в 1,25 і 1,5, повідомляє "Громадське". Користувачі повинні обирати бажану швидкість перед кожним відео. Проте поки Netflix пропонує трохи менше можливостей, ніж на YouTube, де відео можна сповільнити у 0,25 раза, а прискорити - вдвічі.

Оновлення Netflix запустили з 1 серпня, найближчими тижнями воно буде доступне для користувачів Android по всьому світу.

Компанія почала тестувати функцію у 2019 році. Тоді частина кінорежисерів та кіноакторів виступили проти такої функції. У Netflix запевняють, що дослухалися до пересторог, тому обмежили діапазон швидкостей.

Компанія планує розпочати тестування нової функції на пристроях iOS та на веб-версіях сервісу, але коли саме - невідомо.

Навіщо обирати швидкість відтворення?

У компанії кажуть, що дослідження аудиторії показало - користувачі цінують гнучкість під час перегляду: хтось хоче уповільнено переглянути улюблену сцену, хтось дивиться з субтитрами і не встигає на звичайній швидкості, а хтось має проблеми зі слухом.

Національна асоціація глухих і Національна федерація сліпих США позитивно оцінили такі оновлення.

Також Netflix експериментував із форматами відтворення відео. Зокрема наприкінці 2018 року сервіс запустив інтерактивний фільм "Чорне дзеркало: Бузогриз", де глядачі могли впливати на сюжет стрічки.

Нагадаємо, що Netflix зніме мультсеріал про супергероя Елвіса Преслі