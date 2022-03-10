Netflix купив великий пакет українських фільмів
Про це повідомляє Forbes Україна.
Так, на платформі для показу очікується: "Божевільне весілля", "Велика прогулянка" та "Найкращі вихідні". У грудні також вийде "Снайпер", "Біла ворона". Продовжуються переговори про покупку "Фокстера та Макса".
Варто зауважити, що на Netflix у вересні поточного року з'явилися три вітчизняні фільми: "Дике поле", "Бурштинові копи" та "Зустріч однокласників". Вони були додані до двох частин серіалу "Слуга народу" та документального фільму "Зима у вогні" та кінострічці "Носоріг".
У цьому вартість угоди не розкривається. Втім, до 24 лютого сума однієї серії серіалу варіювалася від $5000 до $25 000. Щодо фільмів, то платформа не купуватиме дорожче, ніж за $50 000.
Раніше повідомлялося, що Netflix відкриває ігрову студію для створення власних відеоігор "світового рівня".
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