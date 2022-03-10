Netflix купив великий пакет українських фільмів

Американський стрімінговий сервіс Netflix набув прав на понад десять фільмів українських кіностудій у компанії Film.ua Group.

Про це повідомляє Forbes Україна.

Так, на платформі для показу очікується: "Божевільне весілля", "Велика прогулянка" та "Найкращі вихідні". У грудні також вийде "Снайпер", "Біла ворона". Продовжуються переговори про покупку "Фокстера та Макса".

Варто зауважити, що на Netflix у вересні поточного року з'явилися три вітчизняні фільми: "Дике поле", "Бурштинові копи" та "Зустріч однокласників". Вони були додані до двох частин серіалу "Слуга народу" та документального фільму "Зима у вогні" та кінострічці "Носоріг".

У цьому вартість угоди не розкривається. Втім, до 24 лютого сума однієї серії серіалу варіювалася від $5000 до $25 000. Щодо фільмів, то платформа не купуватиме дорожче, ніж за $50 000.

Раніше повідомлялося, що Netflix відкриває ігрову студію для створення власних відеоігор "світового рівня".