Netflix оприлюднив перший тизер фільму "На Західному фронті без змін"

Пауль і його товариші на власні очі відчувають, як початкова ейфорія війни перетворюється на відчай і страх. Вони належать до генерації тих, кого згодом назвуть "втраченим поколінням".

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував перший тизер фільму Едварда Бергера, заснованого на magnum opus письменника “На Західному фронті без змін”.

“Фільм оповідає захоплюючу історію молодого німецького солдата на Західному фронті Першої світової війни. Пауль і його товариші на власні очі відчувають, як початкова ейфорія війни перетворюється на відчай і страх, вони борються за життя своє і своїх товаришів в окопах”, – йдеться в синопсисі картини, яку вирішили зняти німецькою мовою.

Прем'єра запланована на 28 жовтня цього року.

Головні ролі виконали Даніель Брюль, Фелікс Каммерер, Альбрехт Шух, Аарон Гільмер та інші

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