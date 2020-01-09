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Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 1 вересня

Долар подорожчав на 4 копійки, євро перевищив рівень 33 гривні
В обмінних пунктах України сьогодні, 1 вересня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем зріс на 4 копійки до 27,68 гривень за долар. Курс євро виріс на 20 копійок до 33,01 гривень за євро.
Невелике зростання: що відбувається з курсом долара 1 вересня Фото: findcelebrityjobs.com

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,45 (27,39 - 31 серпня), продажу - 27,68 (27,64 - 31 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,47 (32,27 - 31 серпня), продажу - 33,01 (32,81 - 31 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,41 (3,43 - 31 серпня), продажу 3,80 (3,78 - 31 серпня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 1 вересня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,59 гривень за долар, курс купівлі до 27,57 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 33,01 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 1 вересня довідковий курс на рівні 27,60 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 31 серпня (27,56 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 27,50 - 27,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, що макроекономічна ситуація в Україні станом на серпень залишається стабільною, проте слід невідкладно вжити заходів для відновлення економічного зростання.

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01 09 2020 13:40
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