Неякісні підшипники вивели з ладу російські літаки Іл-76МД-90А

Більшість літаків такого типу надійшли в російську армію протягом останніх двох років.

П’ять літаків Іл-76МД-90А міністерства оборони росії вийшли з ладу через проблеми з шасі, які сталися унаслідок використання неякісних підшипників. Одне таке повітряне судно коштує близько 42 мільйонів доларів.

російські слідчі відкрили кримінальну справу проти постачальників підшипників, пишуть "Коммерсантъ" і виданння "Важние истории".

За даними розслідування, "Балашихинский ливарно-механічний завод" (БЛМЗ) закупив у невідомого виробника підшипники, які не відповідали вимогам документації. Згодом продукцію передали підприємству "Авіастар" для виробництва літаків Іл-76МД-90А. Це модернізовані Іл-76, які використовуються призначені для перевезення військ і вантажів.

Як повідомили ЗМІ, у п’ятьох літаків виникли проблеми з шасі. Зазначається, що станом на кінець 2023 року у рф загалом було 18 таких повітряних суден, 11 із яких надійшли у розпорядження міноборони протягом 2022-2023 років.

російські силовики провели обшук на заводі, а також допитують його керівників і засновників.

Нагадаємо, у Бєлгородській області 24 січня 2024 року упав військовий літак Іл-76. Унаслідок інциденту загинули всі, хто перебував на борту.

Пізніше російське Міноборони заявило, нібито на борту перебували 65 українських полонених. Натомість представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов повідомив, що росіяни не передають тіла імовірно загиблих військовополонених під час авіатрощі Іл-76. Він підкреслив, що рф лише виступає із заявами, але належної перевірки цієї інформації немає.