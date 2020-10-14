"Незграбне шахрайство": Саакашвілі заявив, що голова Держгеонадр саботує реформу відомства
Як повідомляє "Економічна правда", Саакашвілі повідомив у Facebook.
Саакашвілі пише, що на другому засіданні Нацради Офіс простих рішень представив комплексну реформу надрокористування, яка мала змініти правила гри, і знищити корупційну складову, проте чиновники Держгеонадр не погодились на деякі зміни.
"Наприклад служба геології та надр вважає, що:
Можливість виносити родовища на аукціон в один клік — не потрібна;
Не потрібно обмежувати термін призначення дати аукціону протягом 20 днів, щоб процедуру не затягували на роки;
Не потрібно не тільки скасовувати функції контролю (наприклад, оцінка шкоди навколишньому середовищу), але і треба ввести нові способи "кошмарити" бізнес без рішення суду!
Ніякої прозорості з правом користування землею, щоб зруйнувати наявні схеми;
Ну, і, звичайно ж, платити за "сплячі ліцензії", які фактично використовують для "бронювання" ділянок теж не потрібно", - пише Саакашвілі.
Проте, в результаті тривалих дискусій стейкхолдерів вдалося переконати,і згодом реформу підтримав президент, уряд та очільники комітетів Ради", - пише Саакашвілі.
Під час реєстрації документу у Раді виявилось, що законопроєкт про реформу відомства, який відображає позиції Держгеонадр вже існує під виглядом узгодженої реформи з президентом.
"Яке ж було наше здивування, коли виявилося, що цей законопроєкт вже зареєстрований..виявилося, що це далеко не затверджена президентом і урядом реформа, а слово в слово та позиція, яку лобіювала Служба геології", - пише Саакашвілі.
За його словами, голова Держгеонадр Опімах особисто пояснював важливість цього законопроєкту нардепам, використовуючи аналітичну записку Офісу і акцентуючи увагу на тому, що це і є реформа, представлена на Нацраді
"Якесь відверто примітивне і незграбне шахрайство. Невже пан Опімах і справді думав, що це залишиться непоміченим? Чи головне відпрацювати отримані від покровителів кошти, а результат вже не грає ролі.
... Зараз ми разом з головою профільного комітету ВРУ, Олегом Бондаренко, який був максимально залучений в розробку концепції, будемо подавати альтернативний законопроєкт з реформою, за яку проголосувала Нацрада, але ситуація, по-моєму, кричуща", - резюмує голова виконкому Нацради реформ.
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