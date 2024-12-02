Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Німецька опозиція називає поїздку Шольца до Києва «нечесним» передвиборчим маневром

02 грудня 2024, 17:44
Німецька опозиція називає поїздку Шольца до Києва «нечесним» передвиборчим маневром
"Канцлер проводить свою передвиборчу кампанію за рахунок українського населення і водночас обслуговує російські наративи страху".

Німецький депутат від консервативного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер відреагував на візит канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва, назвавши його "передвиборчою кампанією".

Про це повідомляєAugsburger Allgemeine.

Кізеветтер зазначив, що глава німецького уряду проводить свою передвиборчу кампанію "за рахунок українського населення і водночас обслуговує російські наративи страху".

"Це не тільки непристойно, але він також все більше і більше ізолює Німеччину і ставить під загрозу нашу безпеку", – наголосив чиновник.

За його словами, своїм візитом до української столиці в останню хвилину Шольц хотів протистояти зростанню критики в Німеччині щодо його безвідповідальної передвиборчої кампанії.

Депутат від ХДС підкреслив, що Київ вимагає негайного запрошення до Північноатлантичного альянсу, далекобійного озброєння та дозволу вражати військові об'єкти на території рф.

"Шольц категорично відкидає всі три вимоги і неодноразово відмовляв у цьому своєму міністру оборони. Тому поїздка – це насамперед брехня і передвиборча кампанія", – сказав опозиційний депутат.

Кізеветтер розповів, що федеральний канцлер також завдає шкоди всередині альянсу західних держав, намагаючись під час виборчої кампанії створити враження, що лише він може запобігти війни для Німеччини.

"Він послаблює європейську безпеку, навмисно граючи на ядерних страхах і ставлячи під сумнів захист НАТО. Це зарозумілість і образа для наших партнерів в Європі, які вносять у багато разів більший внесок, ніж Німеччина, з точки зору валового внутрішнього продукту", – резюмував він.

Нагадаємо, Шольц приїхав з несподіваним візитом до Києва вранці 2 грудня. Це його другий візит до України від початку російського повномасштабного вторгнення.

Шольц оголосив про нові поставки зброї для України на 650 млн євро.
Олаф Шольцвізит в Україну

Останні матеріали

Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. Кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. Кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Політика
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 00:19
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється