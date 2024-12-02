Німецька опозиція називає поїздку Шольца до Києва «нечесним» передвиборчим маневром

"Канцлер проводить свою передвиборчу кампанію за рахунок українського населення і водночас обслуговує російські наративи страху".

Німецький депутат від консервативного Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер відреагував на візит канцлера ФРН Олафа Шольца до Києва, назвавши його "передвиборчою кампанією".

Про це повідомляєAugsburger Allgemeine.

Кізеветтер зазначив, що глава німецького уряду проводить свою передвиборчу кампанію "за рахунок українського населення і водночас обслуговує російські наративи страху".

"Це не тільки непристойно, але він також все більше і більше ізолює Німеччину і ставить під загрозу нашу безпеку", – наголосив чиновник.

За його словами, своїм візитом до української столиці в останню хвилину Шольц хотів протистояти зростанню критики в Німеччині щодо його безвідповідальної передвиборчої кампанії.

Депутат від ХДС підкреслив, що Київ вимагає негайного запрошення до Північноатлантичного альянсу, далекобійного озброєння та дозволу вражати військові об'єкти на території рф.

"Шольц категорично відкидає всі три вимоги і неодноразово відмовляв у цьому своєму міністру оборони. Тому поїздка – це насамперед брехня і передвиборча кампанія", – сказав опозиційний депутат.

Кізеветтер розповів, що федеральний канцлер також завдає шкоди всередині альянсу західних держав, намагаючись під час виборчої кампанії створити враження, що лише він може запобігти війни для Німеччини.

"Він послаблює європейську безпеку, навмисно граючи на ядерних страхах і ставлячи під сумнів захист НАТО. Це зарозумілість і образа для наших партнерів в Європі, які вносять у багато разів більший внесок, ніж Німеччина, з точки зору валового внутрішнього продукту", – резюмував він.

Нагадаємо, Шольц приїхав з несподіваним візитом до Києва вранці 2 грудня. Це його другий візит до України від початку російського повномасштабного вторгнення.