"Нова пошта" перевірятиме наявність акцизних марок на алкоголі, який відправляють

Згідно з повідомленням на сайті Державної фіскальної служби, відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі в.о. голови служби Сергія Солодченка з співвласником "Нової пошти" В'ячеславом Клімовим 11 березня

Співробітники "Нової пошти" перевірятимуть наявність акцизних марок на лікеро-горілчаній продукції та прийматимуть її лише в упаковці, яка дозволена до реалізації, про порушення повідомлятимуть до податкової міліції.

Співробітники "Нової пошти" перевірятимуть наявність акцизних марок на лікеро-горілчаній продукції та прийматимуть її лише в упаковці, яка дозволена до реалізації, про порушення повідомлятимуть до податкової міліції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням на сайті Державної фіскальної служби, відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі в.о. голови служби Сергія Солодченка з співвласником "Нової пошти" В'ячеславом Клімовим 11 березня.

"В підсумку сторони домовились про наступне: співробітники "Нової пошти" перевірятимуть лікеро-горілчану продукцію на наявність марок акцизного податку встановленого зразка, а також прийматимуть її лише в упаковці, яка дозволена до реалізації. У разі виявлення зазначених порушень, повідомлятимуть підрозділи податкової міліції для відповідного реагування", - зазначено в повідомленні.

Такі заходи необхідні для боротьби з розповсюдженням фальсифікованих алкогольних напоїв, зазначили в ДФС.

"Останнім часом набуває поширення практика доставки фальсифікату за рахунок використання послуг логістичних компаній. В результаті, в рамках розслідування кримінальних проваджень, під обшуки підпадають не лише місця виготовлення такого алкоголю, а й відділення логістичних компаній, які його доставляють", - зазначили в ДФС.

Цього місяця такі обшуки відбулися в Сумській, Полтавській і Чернігівській областях, зазначило відомство.

Нагадаємо, що податкова запустила електронний сервіс перевірки акцизних марок