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"Нова Пошта" тестує відділення з примірочною

"Ми тільки почали тестувати цей формат. Це експеримент. Будемо знаходити баги і виправляти їх, слухати зворотний зв'язок клієнтів і реалізовувати їх побажання"
Компанія "Нова Пошта" запускає в бета-версії київське відділення №285, яке отримає ряд змін в порівнянні з традиційними пунктами.
"Нова Пошта" тестує відділення з примірочною Фото:17tv.com.ua

Про нововведення розповіли  представники компанії, повідомляє AIN.UA.


Фото:  "Нова пошта"

Нововведення, які з'являться в новому відділенні:

Зона самообслуговування. Клієнти зможуть самостійно упакувати і оформити товар: підібрати правильну упаковку, створити експрес-накладну в мобільному додатку, надрукувати наклейку і залишити посилку в зоні drop-off: "Вам більше не потрібно взаємодіяти з оператором або чекати - швидко і просто".

Зона drop-off. Клієнти зможуть прийти до відділення із заздалегідь упакованою і оформленою онлайн посилкою і залишити її в спеціальній зоні - звідти її забере співробітник для відправки.

Зона експрес-видачі посилки. Можна буде оплачувати посилки онлайн і швидко забирати їх в спеціальній зоні.

Поділ клієнтських зон: для відправників і одержувачів. Для клієнтів, які не хочуть самостійно оформляти і оплачувати онлайн, з'являться поліпшення, які прискорять процес обслуговування.

Зона огляду посилки. У відділенні нового формату з'явиться примірочна з дзеркалом, пуфом і розетками - тут можна приміряти одяг, взуття та перевірити куплені гаджети.


Фото:  "Нова пошта"

"Ми тільки почали тестувати цей формат. Це експеримент. Будемо знаходити баги і виправляти їх, слухати зворотний зв'язок клієнтів і реалізовувати їх побажання. Це перший з багатьох експериментів і продуктів в бета-версії, які ми плануємо випустити на ринок", - зазначив співвласник" Нова Пошта "Володимир Поперешнюк.

Відділення нового формату знаходиться на проспекті Перемоги 64А.

Нагадаємо, що у "Новій пошті" заявили, що відмовляються від пінопласту у посилках на користь паперу вторинної переробки.

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07 05 2019 21:58
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