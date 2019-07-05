"Нова Пошта" тестує відділення з примірочною
Про нововведення розповіли представники компанії, повідомляє AIN.UA.
Фото: "Нова пошта"
Нововведення, які з'являться в новому відділенні:
Зона самообслуговування. Клієнти зможуть самостійно упакувати і оформити товар: підібрати правильну упаковку, створити експрес-накладну в мобільному додатку, надрукувати наклейку і залишити посилку в зоні drop-off: "Вам більше не потрібно взаємодіяти з оператором або чекати - швидко і просто".
Зона drop-off. Клієнти зможуть прийти до відділення із заздалегідь упакованою і оформленою онлайн посилкою і залишити її в спеціальній зоні - звідти її забере співробітник для відправки.
Зона експрес-видачі посилки. Можна буде оплачувати посилки онлайн і швидко забирати їх в спеціальній зоні.
Поділ клієнтських зон: для відправників і одержувачів. Для клієнтів, які не хочуть самостійно оформляти і оплачувати онлайн, з'являться поліпшення, які прискорять процес обслуговування.
Зона огляду посилки. У відділенні нового формату з'явиться примірочна з дзеркалом, пуфом і розетками - тут можна приміряти одяг, взуття та перевірити куплені гаджети.
Фото: "Нова пошта"
"Ми тільки почали тестувати цей формат. Це експеримент. Будемо знаходити баги і виправляти їх, слухати зворотний зв'язок клієнтів і реалізовувати їх побажання. Це перший з багатьох експериментів і продуктів в бета-версії, які ми плануємо випустити на ринок", - зазначив співвласник" Нова Пошта "Володимир Поперешнюк.
Відділення нового формату знаходиться на проспекті Перемоги 64А.
Нагадаємо, що у "Новій пошті" заявили, що відмовляються від пінопласту у посилках на користь паперу вторинної переробки.
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