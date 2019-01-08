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Нові буднорми передбачають збільшення кількості жіночих туалетів у кінотеатрах і театрах

У нових кінотеатрах обладнуватимуть вбиральні з розрахунку одна кабінка на 15 осіб
З 1 листопада цього року почнуть діяти нові будівельні норми щодо обладнання необхідної кількості жіночих вбиралень під час будівництва нових або реконструкції наявних закладів культури.
Нові буднорми передбачають збільшення кількості жіночих туалетів у кінотеатрах і театрах Фото: з вільних джерел

Згідно з новими ДБН для "Культурно-видовищних та закладів дозвілля", під час будівництва та реконструкції театрів і кінотеатрів кількість жіночих туалетів необхідно збільшити вдвічі, повідомляє LB.ua.

"Тепер розрахунок такий: 1 санвузол на 15 осіб у кінотеатрах і 1 санвузол на 10 осіб у театрах. Їх кількість буде визначатися розрахунковою місткістю цих установ. Наприклад, якщо театр розрахований на 600 відвідувачів, то раніше потрібно було проектувати 30 жіночих туалетів (кабінок), а за новими нормами - треба 60", - повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе.

Раніше розрахунок вбиралень у кінотеатрах становив 1 санвузол (унітаз) на 30 осіб, у нових нормах передбачено 1 санвузол на 15 осіб. Для театрів старий розрахунок становив 1 санвузол на 20 осіб, новий розрахунок - 1 санвузол на 10 осіб.

При цьому частина туалетних кімнат повинна бути доступною для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також містити пеленальні столики для немовлят.

Ці зміни пов'язані з великими чергами, які сьогодні спостерігаються в жіночих туалетах практично у всіх громадських закладах. Окрім того, як показують дослідження, жінкам для відвідування санітарних кімнат потрібно на 50% більше часу, ніж чоловікам. Тому в громадських місцях пропускна здатність жіночих туалетів значно нижча, ніж чоловічих.

Нагадаємо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальних послуг розробило законопроект, який має забезпечити завершення "проблемних" недобудов, у будівництво яких інвестори вклали кошти, але саме будівництво зупинилося.

 
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