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В уряді розробили законопроєкт, який допоможе завершити "проблемні" недобудови

"За орієнтовною статистикою, вкладники 120 довгобудів в Україні залишилися без коштів і без нового житла. І цю проблему вкрай потрібно вирішувати"
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальних послуг розробило законопроект, який має забезпечити завершення "проблемних" недобудов, у будівництво яких інвестори вклали кошти, але саме будівництво зупинилося.
В уряді розробили законопроєкт, який допоможе завершити "проблемні" недобудови Фото: investor-ua.com

"За орієнтовною статистикою, вкладники 120 довгобудів в Україні залишилися без коштів і без нового житла. І цю проблему вкрай потрібно вирішувати. Тому ми розробили законопроект, який має на меті врегулювати це питання і забезпечити дієвий механізм завершення будівництва тих житлових об’єктів, у яких люди вклали кошти, і які не були прийняті в експлуатацію у визначені строки", - повідомив Парцхаладзе, інформує "Громадське" з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Зазначається, що законопроект наразі перебуває на стадії обговорення. Для того, аби він набув чинності його має підтримати Верховна Рада та підписати президент.

Окрім іншого, законопроект містить норми, які дозволяють інвесторам скаржитися на забудовника, якщо він прострочує термін введення будинку в експлуатацію, дозволяє проводити конкурс на нового замовника, який буде завершувати будівництво недобудови, а також передбачає надання економічних стимулів та можливих джерел фінансування завершення будівництва.

Нагадаємо, що компанії, які отримали право звести багатоповерхівку, пов’язані з другом глави Адміністрації президента Зеленського Андрієм Богданом та кандидатом у депутати Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука.
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09 07 2019 14:47
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