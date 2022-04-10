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Обмеження цін на російську нафту заощадить бідним країнам $160 мільярдів

План країн "Великої сімки" щодо впровадження обмеження цін на нафту, яка експортується росією, дасть можливість 50 країнам світу, що розвиваються, економити на витратах 160 мільярдів доларів на рік.
Обмеження цін на російську нафту заощадить бідним країнам $160 мільярдів Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані Міністерства фінансів США, повідомляє Financial Times.

Аналіз було розроблено напередодні щорічних зборів МВФ і Світового банку наступного тижня, де високі витрати на енергоносії, спричинені вторгненням росії в Україну, будуть займати центральне місце як один із найважчих тягарів для світової економіки. 

У той же час виробники нафти ОПЕК планує нові скорочення поставок на зустрічі цього тижня.

G7 схвалила план обмеження ціни на закупівлю російської нафти з метою скорочення доходів Кремля для ведення війни в Україні минулого тижня. 

Починаючи з грудня, це дозволить західним компаніям обслуговувати та страхувати російські нафтові вантажі по всьому світу, звільняючи їх від ембарго ЄС та інших західних країн, якщо продажі здійснюються нижче обмеження. Рівень обмеження мають узгодити.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо сказав минулого тижня CNBC, що воно буде "набагато вище" собівартості видобутку в росії, щоб покарати москву, не спонукаючи російські нафтові компанії до скорочення поставок.

Але на ринку нафти все ще існують сумніви щодо того, наскільки один із найновіших експериментів у сфері формування міжнародної економічної політики спрацює на практиці, який він матиме вплив на ринок і як відреагує росія.

У дослідженні Міністерства фінансів США, порівнюється вплив на світовий нафтовий ринок функціонуючого плану обмеження цін на російську нафту зі сценарієм, за якого діяло ембарго без виключень на поставки нижче ціни.

Казначейство відмовилося уточнити, який рівень цін призведе до економії 160 мільярдів доларів.

"Незважаючи на значну невизначеність, аналіз Міністерства фінансів показує, що в сукупності виняток з обмеження ціни може заощадити 50 найбільшим ринкам, що розвиваються (EM) і країнам з низьким рівнем доходу (NIC) близько 160 мільярдів доларів щорічно на витратах на імпорт нафти", — йдеться в заяві Міністерства фінансів.

"Це означає, що країни мають значний стимул отримати вигоду від цінового ліміту, включаючи таких покупців, як Китай та Індія, і що всі країни, які є чистими імпортерами нафти, виграють від зниження цін на нафту", — додав Адейемо.

Раніше повідомлялось, що країни Великої сімки мають намір обмежити ціни на російську нафту в районі 40–60 доларів за барель.

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04 10 2022 19:55
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