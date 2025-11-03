Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Країни ОПЕК+ погодилися тимчасово зупинити нарощування видобутку нафти

03 листопада 2025, 10:32
Фото: з вільних джерел
Нові західні санкції проти росії, одного з ключових учасників ОПЕК+, ускладнили реалізацію цьогорічної стратегії.

Члени Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК+) домовилися тимчасово призупинити збільшення видобутку нафти в першому кварталі 2026 року, щоб уникнути надлишку пропозиції на світовому ринку.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Рішення ухвалили 2 листопада під час щомісячної зустрічі учасників угоди. Країни ОПЕК+ переглянули свої плани щодо поступового нарощування видобутку, яке розпочалося цього року, коли організація намагалася відновити частку ринку після багаторічних скорочень.

З квітня 2025 року ОПЕК+ збільшила видобуток приблизно на 2,9 мільйона барелів на день, що становить близько 2,7% світових поставок. Проте через прогнози про можливий надлишок пропозиції у жовтні темпи зростання сповільнилися.

На грудень група погодилася підняти цільовий рівень видобутку на 137 тисяч барелів на день, а з січня по березень 2026 року планує призупинити подальше збільшення.

"Після грудня через сезонні чинники вісім країн також вирішили призупинити зростання виробництва в січні, лютому та березні 2026 року", — йдеться у спільній заяві.

Санкції проти росії впливають на стратегію

Нові західні санкції проти росії, одного з ключових учасників ОПЕК+, ускладнили реалізацію цьогорічної стратегії. Після запровадження обмежень США та Великої Британії проти російських нафтових компаній "Роснєфті" та "Лукойлу" москві може бути складніше нарощувати видобуток.

"Призупиняючи зростання, ОПЕК+ захищає ціни, демонструє єдність і виграє час, щоб побачити, як санкції позначаться на російських барелях", — зазначив аналітик Хорхе Леон із компанії Rystad Energy.

