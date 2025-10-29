Ціни на нафту зростають на тлі очікувань зустрічі лідерів США і Китаю — Reuters

А більшість індійських НПЗ призупиняють нові замовлення на російську нафту.

Вранці 29 жовтня світові ціни на нафту дещо підвищилися після трьох днів зниження. Зростанню сприяло скорочення запасів сирої нафти у США, однак подальше підвищення стримують побоювання інвесторів щодо санкцій проти росії та можливого збільшення видобутку країнами ОПЕК+.

Про це повідомляє Reuters.

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 20 центів (0,31%) — до 64,60 долара за барель, тоді як американська WTI зросла на 18 центів (0,3%) і торгувалася на рівні 60,33 долара за барель.

За даними джерел агентства, запаси сирої нафти в США минулого тижня скоротилися на 4,02 млн барелів, запаси бензину — на 6,35 млн, а дистилятів — на 4,36 млн барелів. Це перевищило прогнози аналітиків і стало поштовхом до короткочасного зростання цін.

"Зниження запасів підтримало ринок цього ранку, проте він залишається чутливим до ризиків, пов’язаних із санкціями проти росії та позицією ОПЕК+", — зазначила старша аналітикиня Phillip Nova Пріянка Сачдева.

"Це не означає, що ціни продовжать швидко рости — попит усе ще слабкий, а надлишкові потужності залишаються".

Минулого тижня Brent і WTI показали найбільше тижневе зростання з червня після того, як президент США Дональд Трамп запровадив нові санкції проти найбільших російських нафтових компаній. Водночас сумніви щодо ефективності цих санкцій та обговорення можливого збільшення видобутку в межах ОПЕК+ зумовили падіння котирувань майже на 1,9% на попередній сесії.

У кремлі заявили, що росія продовжить постачати високоякісну нафту «за вигідною ціною», а рішення про купівлю залишиться за партнерами. За даними джерел у галузі, багато індійських НПЗ призупинили нові замовлення на російську нафту, очікуючи роз’яснень щодо санкцій, тоді як державна компанія Indian Oil заявила, що не припинить закупівлі, якщо вони не порушують обмежень.

Тим часом міністр економіки Німеччини Роберт Габек повідомив, що США надали письмові гарантії: німецький бізнес "Роснєфті" не підпадатиме під санкції, оскільки ці активи більше не контролює росія.

За інформацією Reuters, ОПЕК+ планує помірне збільшення видобутку у грудні — орієнтовно на 137 тис. барелів на день.

Генеральний директор Saudi Aramco зазначив, що попит на нафту залишався стабільно високим навіть до запровадження санкцій, а китайське споживання залишається стійким. Експерти Haitong Securities очікують, що цього тижня на ринок також вплинуть рішення Федеральної резервної системи США та зустріч лідерів США й Китаю.