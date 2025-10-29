Трамп зустрінеться із Сі Цзіньпіном уже завтра

Точна година досі залишається невизначеною.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що вже завтра проведе зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

За словами представника Білого дому, зустріч між Трампом і Сі запланована на середину ранку четверга. Анонімний чиновник пояснює, що точна година досі залишається невизначеною.

Сам Трамп підтвердив, що завтра зустрінеться з президентом Китаю.

"Я з нетерпінням на це чекаю. Ми багато спілкувалися за останній місяць, і я думаю, що ми матимемо щось, що виявиться дуже, дуже задовільним як для Китаю, так і для нас. Я вважаю, що зустріч буде дуже гарною. Чекаю на неї завтра вранці, після чого повертаюся до Сполучених Штатів", - пояснив він.