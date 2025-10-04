Між Саудівською Аравією та рф назріває конфлікт через обсяги нафтовидобутку – Reuters

Саудівська Аравія здатна швидко наростити видобуток нафти та прагне розширити частку на ринку, стверджують джерела.

Вісім країн ОПЕК+, ймовірно, домовляться про збільшення видобутку нафти на зустрічі в неділю, при цьому лідер групи Саудівська Аравія наполягає на значному підвищенні, щоб повернути частку на ринку, а росія пропонує значно скромніше зростання.

Про це напередодні повідомило Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомі з обговореннями.

Як відомо, вже в неділю відбудеться зустріч восьми членів ОПЕК+, де планується обговорити подальше збільшення видобутку нафти у листопаді.

Росія хоче, щоб група збільшила видобуток на 137 тис. барелів на добу з листопада, як і в жовтні, щоб не чинити тиск на ціни на нафту, і тому, що їй складно збільшувати виробництво через санкції, сказали два джерела.

"Саудівська Аравія воліла б бачити подвоєне, потроєне або навіть почетверене збільшення цієї цифри – 274 тис. барелів на добу, 411 тис. барелів на добу або 548 тис. барелів на добу відповідно, оскільки вона має можливість швидко наростити видобуток і хоче збільшити частку ринку, повідомили джерела", – йдеться у публікації.

Тим часом ціни на нафту завершили тиждень зниженням на 7% через перспективу подальшого збільшення поставок ОПЕК+. Ціна нафти марки Brent склала 64,5 долари за барель.