Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Між Саудівською Аравією та рф назріває конфлікт через обсяги нафтовидобутку – Reuters

04 жовтня 2025, 14:55
Між Саудівською Аравією та рф назріває конфлікт через обсяги нафтовидобутку – Reuters
Саудівська Аравія здатна швидко наростити видобуток нафти та прагне розширити частку на ринку, стверджують джерела.

Вісім країн ОПЕК+, ймовірно, домовляться про збільшення видобутку нафти на зустрічі в неділю, при цьому лідер групи Саудівська Аравія наполягає на значному підвищенні, щоб повернути частку на ринку, а росія пропонує значно скромніше зростання.

Про це напередодні повідомило Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомі з обговореннями.

Як відомо, вже в неділю відбудеться зустріч восьми членів ОПЕК+, де планується обговорити подальше збільшення видобутку нафти у листопаді.

Росія хоче, щоб група збільшила видобуток на 137 тис. барелів на добу з листопада, як і в жовтні, щоб не чинити тиск на ціни на нафту, і тому, що їй складно збільшувати виробництво через санкції, сказали два джерела.

"Саудівська Аравія воліла б бачити подвоєне, потроєне або навіть почетверене збільшення цієї цифри – 274 тис. барелів на добу, 411 тис. барелів на добу або 548 тис. барелів на добу відповідно, оскільки вона має можливість швидко наростити видобуток і хоче збільшити частку ринку, повідомили джерела", – йдеться у публікації.

Тим часом ціни на нафту завершили тиждень зниженням на 7% через перспективу подальшого збільшення поставок ОПЕК+. Ціна нафти марки Brent склала 64,5 долари за барель.

РосіянафтаОПЕКСаудівська Аравія

Останні матеріали

Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Політика
Все, що потрібно знати про парламентські вибори в Чехії. І що вони означатимуть для України – Politico
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 15:06
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Естетика проти реальності. Боротьба за розуміння війни в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 жовтня 2025, 12:15
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється