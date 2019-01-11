Очільниця МОЗ вирішила звільнити усіх радників

"Сьогодні ми підпишемо наказ і скасуємо всіх радників, їх більше не буде. В такій формі, як вони були, радників більше не буде", - зазначила Скалецька

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька планує 1 листопада підписати наказ про звільнення всіх своїх радників.

Про це вона розповіла в інтерв’ю ВВС, повідомляє "Громадське".

"Сьогодні ми підпишемо наказ і скасуємо всіх радників, їх більше не буде. В такій формі, як вони були, радників більше не буде", - зазначила Скалецька.

Вона додала, що натомість будуть працювати експерти офісу реформ - групи по три-п’ять людей, вони будуть готувати аналітику і матеріали.

Таку заяву вона зробила після запитання про те, чому, поки у МОЗ закликають вакцинуватися від дифтерії, радниця міністра Ольга Голубовська поширює у Facebook інформацію, що закуплена за державний кошт вакцина від дифтерії неякісна і що немає досліджень її безпечності.

Скалецька додала, що не всі представники галузі охорони здоров’я розуміють, яке значення мають їхні слова, і як їх сприймають у суспільстві.

"Для мене розуміння радників є таким, що якщо я щось запитала, мені дають інформацію. Те, що зараз відбувається в медіа з різними особами, і як їх сприймають суспільство - для мене це було дивним. Радник - це моя внутрішня історія. Я не підозрювала, що у суспільстві будуть сприймати, що кожен радник - це ще один міністр. Так не має бути, але так завжди було", - заявила міністерка.

Вона також наголосила, що важливо, аби в МОЗ був єдиний комунікаційний меседж.

Нагадаємо, що в очільниці МОЗ з'явилися 4 радники.