Трамп покладається на вузьке коло радників замість Ради нацбезпеки — WSJ

Глава Білого дому покладається на невелику групу радників.

Президент США Дональд Трамп змінює підхід до прийняття рішень у сфері національної безпеки, дедалі більше зосереджуючи їх у власних руках та зменшуючи вплив Ради національної безпеки (РНБ).

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

За даними видання, під час наказу про авіаудари по іранських ядерних об’єктах у червні американські дипломати дізналися про рішення вже після його реалізації. Це викликало занепокоєння серед партнерів США на Близькому Сході, які не отримали чітких пояснень щодо подальших планів Вашингтона.

Трамп різко скоротив штат РНБ — менш ніж до 150 осіб, тоді як у попередніх адміністраціях він сягав близько 400. Радник із національної безпеки Майк Волтц був звільнений через три місяці після призначення, а його місце обійняв держсекретар Марко Рубіо. Останній просуває скорочення ролі Ради до функцій міжвідомчого координатора, що відповідає “стилю управління зверху вниз” самого президента.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Левітт, нова система дозволяє уникати витоків інформації та пришвидшує ухвалення рішень. Однак критики попереджають, що відсутність експертної дискусії та чітких інструкцій призводить до хаосу, помилок і навіть зривів у реалізації рішень.

"У багатьох аспектах процес національної безпеки перестав існувати. Трамп фактично є системою нацбезпеки", — заявив колишній чиновник РНБ Девід Роткопф.

Скорочення також торкнулися співробітників розвідки, зокрема експертів із росії та України. Аналітики попереджають, що це може послабити здатність США вести переговори з Києвом і москвою щодо завершення війни.