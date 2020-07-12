Одеська галерея в катакомбах стала найбільшим підземним артпростором у Європі
Про це повідомляє"Громаське" з посиланням на "Укрінформ".
Цей рекорд Європи зафіксували в Національному реєстрі рекордів України. Зазначається, що загальна довжина підземелля становить 75 метрів. До того ж це єдиний у Європі артпростір, розміщений у катакомбах.
Підземний артпростір в Одесі об'єднує картинну галерею та інсталяцію "Сад чудес". Саме підземелля прикрашене люмінофором і фарбами, що світяться в темноті.
Картини також світяться завдяки використанню спеціального складу фарб, а об'єкти артінсталяції підсвічуються ультрафіолетом.
Як пише видання «Думская», перша в Україні підземна художня галерея на глибині 7 метрів почала працювати ще у 2018 році. Її відкрили на базі меморіального комплексу "Нерубайські катакомби".
Уся галерея прикрашена здебільшого пейзажними картинами. Автори робіт додавали в масляні фарби люмінесцентний порошок і фарби, тож деталі картин світяться в темряві. Спеціальне обладнання в галереї змінює інтервали "дня" й "ночі" на виставці, а ультрафіолетові лампи "заряджають" люмінофор.
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