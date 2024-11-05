В кампанії Гарріс вважають, що результати президентських перегонів цього року будуть неймовірно близькими.

В команді віцепрезиденки США Камали Гарріс сказали, що остаточні результати виборів можуть бути оголошені вже за кілька днів.

Про це повідомляє американська газета The Hill.

Однак вже до кінця вечора вівторка очікуються майже повні результати в трьох штатах.

Голова кампанії демократки Джен О'Меллі Діллон поділилася з журналістами, що президентські перегони цього року будуть неймовірно близькими і закликала людей зберігати спокій.

"Ми можемо не дізнатися результати виборів протягом кількох днів, але ми дуже зосереджені на тому, щоб залишатися спокійними та впевненими в собі протягом усього цього періоду, поки триває процес. І ми дійсно знаємо, що наша кампанія відіграє дуже важливу роль у підтримці спокою людей, спілкуванні та прозорості нашого процесу", - сказала О'Меллі Діллон.

Вже до кінця завтрашнього вечора кампанія очікує майже повних результатів з Джорджії, Північної Кароліни та Мічигану, додала голова кампанії Гарріс.

За її словами, до цього дня стануть відомі часткові результати з Пенсільванії, Вісконсина та Аризони, а до ранку середи буде отримано більшість результатів з Вісконсину, а також додаткові результати з Пенсільванії та Мічигану. Вона поділилася з журналістами, що після середи команда Гарріс дізнається про додаткові результати з Пенсільванії, Аризони та Невади.

Голова кампанії Гарріс додала, що підрахунок бюлетенів може зайняти деякий час:

"Майте на увазі, що деякі бюлетені будуть продовжувати підраховуватися протягом багатьох днів", - констатувала О'Меллі Діллон.

Вона також додала, що в Неваді бюлетені можуть бути доставлені до суботи, а в Пенсільванії підрахунок тимчасових бюлетенів може бути розпочато тільки в п'ятницю. Вона пояснила, що протягом кількох днів після дня виборів з'являтимуться нові голоси, але це не ознака шахрайства.