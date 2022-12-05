Окупанти вдарили ракетами по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Російські військові під час нічної атаки по Кривому Рогу влучили у підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" - найбільший гірничо-металургійний комплекс країни.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє пресслужба підприємства.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що вночі 5 грудня по території підприємства здійснили ракетний удар. За попередньою інформацією, є постраждалі. "Був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу", - йдеться в повідомленні компанії.

Наразі на місці працюють рятувальники, постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше повідомлялось, що відбудова України коштуватиме 500-600 млрд євро.