Окупанти вдарили ракетами по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг"
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє пресслужба підприємства.
"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що вночі 5 грудня по території підприємства здійснили ракетний удар. За попередньою інформацією, є постраждалі. "Був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу", - йдеться в повідомленні компанії.
Наразі на місці працюють рятувальники, постраждалим надається необхідна допомога.
Раніше повідомлялось, що відбудова України коштуватиме 500-600 млрд євро.