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Окупанти вдарили ракетами по території підприємства "АрселорМіттал Кривий Ріг"

05 грудня 2022, 10:36
Окупанти вдарили ракетами по території підприємства
Джерело: /gmk.center
Російські військові під час нічної атаки по Кривому Рогу влучили у підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг" - найбільший гірничо-металургійний комплекс країни.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє пресслужба підприємства. 

"АрселорМіттал Кривий Ріг" повідомляє, що вночі 5 грудня по території підприємства здійснили ракетний удар. За попередньою інформацією, є постраждалі. "Був активований план надзвичайних ситуацій, на місце викликали пожежну службу, департамент з охорони праці та медичну службу", - йдеться в повідомленні компанії.

Наразі на місці працюють рятувальники, постраждалим надається необхідна допомога.

Раніше повідомлялось, що відбудова України коштуватиме 500-600 млрд євро.

Кривий Рігобстріли

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