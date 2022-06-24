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Олександр Сєнкевич рекомендує мешканцям виїжджати з Миколаєва

Зараз влада міста пропонує організоване вивезення
Мер Миколаєва постійно рекомендує покинути місто через регулярний обстріл з окупованої Херсонщини.
Олександр Сєнкевич рекомендує мешканцям виїжджати з Миколаєва Фото: liga.net

За словами Сєнкєвича, евакуація жителів є безпечною та налагодженою - можна виїхати власним транспортом або організованими автобусами. У Миколаєві, із 480 тисячі жителів, залишилось 230 тисяч людей.

"Під час першого місяця війни місто було оточено на дві третини і фактично мали ми лише один евакуаційний шлях - до Одеси. Після того, як наші війська відбились і порушили плани з будівництва переправи на річці Південний Буг, відсунули окупанта до межі, на якій вони зараз перебувають, нам відкрилися зараз всі дороги: до Кривого Рогу, до Кропивницького, до Києва, до Одеси", - розповів мер про можливості виїзду.

Кількість охочих виїхати зменшується - раніше за день могло виїхати 4-8 автобусів, то зараз виїзд відбувається раз на тиждень з 1-4 автобусами.

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24 06 2022 15:12
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