Олімпійський девіз "Швидше, вище, сильніше" змінили вперше в історії
Про це заявив президент МОК Томас Бах, пише "Громадське" з посиланням на Reuters.
Він наголосив на необхідності солідарності у важкі часи, такі як пандемія COVID-19. Тепер олімпійський девіз звучатиме так: "Швидше, вище, сильніше - разом" ("Citius, altius, fortius - communis").
"Ми маємо адаптувати девіз до нашого часу… Це є віхою у нашому розвитку і подає чіткий сигнал. Ми хочемо приділити особливу увагу солідарності", - заявив Томас Бах після одноголосного схвалення поправки до Олімпійської хартії.
Олімпійський девіз змінили вперше в історії. Попередня його версія була схвалена в 1896 році, перед стартом першої Олімпіади.
Літня Олімпіада має відбутися в Токіо з 23 липня до 9 серпня 2021 року. Олімпійські ігри мали відбутися в Токіо ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.
Попри те, що влада налаштована провести Олімпіаду, населення Японії та лікарі виступають проти Ігор. Одне з останніх опитувань Kyodo News показало: 86% японців бояться, що проведення Олімпійських ігор у країні негативно вплине на ситуацію з коронавірусом.
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