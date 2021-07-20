Олімпійський девіз "Швидше, вище, сильніше" змінили вперше в історії

У нього додали ще одне слово

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вперше в історії схвалив зміну олімпійського девізу "Швидше, вище, сильніше". У нього додали слово "разом".

Про це заявив президент МОК Томас Бах, пише "Громадське" з посиланням на Reuters.

Він наголосив на необхідності солідарності у важкі часи, такі як пандемія COVID-19. Тепер олімпійський девіз звучатиме так: "Швидше, вище, сильніше - разом" ("Citius, altius, fortius - communis").

"Ми маємо адаптувати девіз до нашого часу… Це є віхою у нашому розвитку і подає чіткий сигнал. Ми хочемо приділити особливу увагу солідарності", - заявив Томас Бах після одноголосного схвалення поправки до Олімпійської хартії.

Олімпійський девіз змінили вперше в історії. Попередня його версія була схвалена в 1896 році, перед стартом першої Олімпіади.

Літня Олімпіада має відбутися в Токіо з 23 липня до 9 серпня 2021 року. Олімпійські ігри мали відбутися в Токіо ще у 2020 році, але тоді через пандемію коронавірусу змагання перенесли на рік.

Попри те, що влада налаштована провести Олімпіаду, населення Японії та лікарі виступають проти Ігор. Одне з останніх опитувань Kyodo News показало: 86% японців бояться, що проведення Олімпійських ігор у країні негативно вплине на ситуацію з коронавірусом.

Нагадаємо, що Forbes назвав 9 найбільш високооплачуваних спортсменів Олімпіади-2020