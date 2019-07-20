Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Олівер Стоун попросив Путіна стати кумом

"У такому разі я попросив би Вас стати хрещеним батьком моєї дочки"
Американський режисер Олівер Стоун попросив президента Росії Володимира Путіна стати його кумом.
Олівер Стоун попросив Путіна стати кумом Фото: kremlin.ru

Це сталося під час запису інтерв'ю 19 червня в Кремлі, повідомляє LB.ua.

Стоун запитав про відносини з Віктором Медведчуком, який теж є кумом Путіна.

Російський президент підтвердив, що хрестив його дочку.

"Я б не сказав, що дуже близькі, але ми знайомі добре. Він був керівником Адміністрації президента Кучми, і тоді, у тій ролі попросив мене взяти участь у хрещенні його дочки. У нашій православній традиції відмовлятися не можна", - цитує Путіна пресслужба Кремля в опублікованій 19 липня стенограмі інтерв'ю.

Путін розповів, що є хрещеним батьком "кількох людей".

"У такому разі я попросив би Вас стати хрещеним батьком моєї дочки", - сказав Стоун.

Він сказав, що готовий зробити її православною, при тому що їй уже 22 роки.

Крім того, він причетний до створення двох фільмів про Україну - "Україна в огні" (Ukraine on Fire) і "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine), знятих з погляду російської пропаганди.    

Нагадаємо, що Міністерство інформаційної політики України вважає показ пропагандистського фільму Олівера Стоуна "Revealing Ukraine" є загрозою інформаційній безпеці України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2019 20:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.