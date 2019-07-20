Олівер Стоун попросив Путіна стати кумом
Це сталося під час запису інтерв'ю 19 червня в Кремлі, повідомляє LB.ua.
Стоун запитав про відносини з Віктором Медведчуком, який теж є кумом Путіна.
Російський президент підтвердив, що хрестив його дочку.
"Я б не сказав, що дуже близькі, але ми знайомі добре. Він був керівником Адміністрації президента Кучми, і тоді, у тій ролі попросив мене взяти участь у хрещенні його дочки. У нашій православній традиції відмовлятися не можна", - цитує Путіна пресслужба Кремля в опублікованій 19 липня стенограмі інтерв'ю.
Путін розповів, що є хрещеним батьком "кількох людей".
"У такому разі я попросив би Вас стати хрещеним батьком моєї дочки", - сказав Стоун.
Він сказав, що готовий зробити її православною, при тому що їй уже 22 роки.
Крім того, він причетний до створення двох фільмів про Україну - "Україна в огні" (Ukraine on Fire) і "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine), знятих з погляду російської пропаганди.
Нагадаємо, що Міністерство інформаційної політики України вважає показ пропагандистського фільму Олівера Стоуна "Revealing Ukraine" є загрозою інформаційній безпеці України.
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