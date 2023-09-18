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ООН не відповідає викликам і потребує реформування – Бербок

18 вересня 2023, 21:21
ООН не відповідає викликам і потребує реформування – Бербок
Анналена Бербок Фото: DW
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед початком роботи Генеральної Асамблеї ООН зробила відповідну заяву.

Про це інформує Укрінформ.  

"ООН відображає світ минулого століття, а не століття нинішнього. Тому потрібна її модернізація", - заявила Беброк.

Міністр відзначила дедалі більшу роль Азії, Африки, Латинської Америки, які недостатньо представлені в різноманітних органах ООН.

Бербок додала, що Німеччина разом з Намібією готує Конгрес щодо майбутнього ООН, який планується провести наступного року. Уряд Німеччини також співпрацює з Бразилією, Індією, Японією  над питанням реформування Радбезу ООН.

"ФРН балотуватиметься на місце непостійного члена Радбезу на період 2027-28 років", - сказала глава відомства.

Вона нагадала, що рівно 50 років тому Німеччина набула членства в ООН, що була заснована як реакція на жахливі злочини нацистської Німеччини – Голокост і розв’язання Другої світової війни. Тому членство в ООН, за словами міністра, накладає на Берлін особливу відповідальність за підтримання світового порядку, що ґрунтується на правилах, які мають захищати насамперед права слабших країн, за дотримання Хартії ООН і прав людини.

"І ми постійно даємо зрозуміти, що несемо відповідальність, коли правила мирного світового порядку зневажаються. Це особливо актуально в контексті жорстокої війни рф", - сказала Бербок.

За її словами. нинішня ООН є особливо важливою з огляду на проблеми, які розв'язана росією війна спричинила для найуразливіших країн світу.

"Дуже дивує, що деякі країни навколо росії ставлять під питання саме питання щодо найслабших у цьому світі, питання продовольчої безпеки та охорони здоров’я тощо", - підсумувала німецький дипломат.

Нагадаємо, що Боррель заявив про те, що росія нехтує статутом ООН.

 

БербокРада оонРеформа

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