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ООС: На Донбасі поранено одного українського військового

Бойовики здійснили три обстріли
Сьогодні протягом дня російські бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу отримав поранення один український військовий.
ООС: На Донбасі поранено одного українського військового Фото: ООС

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.

Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в районі населених пунктів Старогнатівка, Водяне та Гнутове.

Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, що раніше бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого.

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20 05 2019 19:41
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