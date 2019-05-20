ООС: На Донбасі поранено одного українського військового Бойовики здійснили три обстріли

Сьогодні протягом дня російські бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу отримав поранення один український військовий.

Фото: ООС

Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook. Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в районі населених пунктів Старогнатівка, Водяне та Гнутове. Втрати противника уточнюються. Нагадаємо, що раніше бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого.

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