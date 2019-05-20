CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСьогодні протягом дня російські бойовики на Донбасі тричі обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил. В результаті обстрілу отримав поранення один український військовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ООС: На Донбасі поранено одного українського військового
Бойовики здійснили три обстріли
Фото: ООС
Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, повідомляє прес-центр ООС на своїй сторінці в Facebook.
Всі обстріли зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в районі населених пунктів Старогнатівка, Водяне та Гнутове.
Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, що раніше бойовики "ЛНР" обстріляли житловий район Золотого.
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20 05 2019 19:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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