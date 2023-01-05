ОП прокоментував запропоноване путіним "різдвяне перемир’я"
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твітер-акаунті у четвер, 5 січня.
"Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території.
Друге. росія має залишити окуповані території – лише тоді в неї розпочнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі", – написав він.
Зазначимо, що глава кремля путін нібито доручив запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "режим припинення вогню" на всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні.