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ОП прокоментував запропоноване путіним "різдвяне перемир’я"

05 січня 2023, 19:18
ОП прокоментував запропоноване путіним
Фото: Укрінформ
Тимчасове перемир'я можливе лише після виходу росії з тимчасово окупованих українських територій. Україна, на відміну від країни-агресорки, не атакує чужі землі та не вбиває цивільних, а лише російських загарбників.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у своєму твітер-акаунті у четвер, 5 січня.

"Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить рф. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території.

Друге. росія має залишити окуповані території – лише тоді в неї розпочнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі", – написав він.

Зазначимо, що глава кремля путін нібито доручив запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня "режим припинення вогню" на всій лінії бойового зіткнення сторін в Україні.

Офіс ПрезидентаПодолякпутін Різдвяні свята

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