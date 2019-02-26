Організатор "Євробачення" чекає, кого вибере Україна замість MARUV

"Кожен мовник країни-учасниці відповідальний за відбір свого учасника"

Європейська мовна спілка як організатор пісенного конкурсу "Євробачення" спокійно сприйняла те, що співачки MARUV не представлятиме Україну цього року.

У повідомленні про цей факт EBU виклала аргументацію Національної суспільної телекомпанії України з цього приводу.

НСТУ та співачка, яка перемогла у національному відборі на "Євробачення", не досягли згоди щодо місії учасника, тоді як виконавець є послом України і представляє не лише музику, а й погляди українського суспільства.

Також національний мовник зобов’язаний забезпечити неполітичний характер конкурсу – а НСТУ побоюється ескалації розколу українського суспільства.

Європейська мовна спілка констатувала: "Кожен мовник країни-учасниці відповідальний за відбір свого учасника на пісенний конкурс "Євробачення" у відповідності до правил, встановлених Європейською мовною спілкою".

"На даний час телекомпанія веде переговори про оголошення представника цьогорічного конкурсу – і після їхнього підтвердження його буде оголошено на офіційних каналах Євробачення", – додали у EBU.

Нагадаємо, UA: Суспільне почне переговори з іншим кандидатом представляти Україну на Євробаченні-2019 у вівторок, 26 лютого.