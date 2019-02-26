Організатор "Євробачення" чекає, кого вибере Україна замість MARUV
У повідомленні про цей факт EBU виклала аргументацію Національної суспільної телекомпанії України з цього приводу.
НСТУ та співачка, яка перемогла у національному відборі на "Євробачення", не досягли згоди щодо місії учасника, тоді як виконавець є послом України і представляє не лише музику, а й погляди українського суспільства.
Також національний мовник зобов’язаний забезпечити неполітичний характер конкурсу – а НСТУ побоюється ескалації розколу українського суспільства.
Європейська мовна спілка констатувала: "Кожен мовник країни-учасниці відповідальний за відбір свого учасника на пісенний конкурс "Євробачення" у відповідності до правил, встановлених Європейською мовною спілкою".
"На даний час телекомпанія веде переговори про оголошення представника цьогорічного конкурсу – і після їхнього підтвердження його буде оголошено на офіційних каналах Євробачення", – додали у EBU.
Нагадаємо, UA: Суспільне почне переговори з іншим кандидатом представляти Україну на Євробаченні-2019 у вівторок, 26 лютого.
Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.
В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.
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