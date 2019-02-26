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Організатор "Євробачення" чекає, кого вибере Україна замість MARUV

"Кожен мовник країни-учасниці відповідальний за відбір свого учасника"
Європейська мовна спілка як організатор пісенного конкурсу "Євробачення" спокійно сприйняла те, що співачки MARUV не представлятиме Україну цього року.
Організатор "Євробачення" чекає, кого вибере Україна замість MARUV Фото з вільних джерел

У повідомленні про цей факт EBU виклала аргументацію Національної суспільної телекомпанії України з цього приводу.

НСТУ та співачка, яка перемогла у національному відборі на "Євробачення", не досягли згоди щодо місії учасника, тоді як виконавець є послом України і представляє не лише музику, а й погляди українського суспільства.

Також національний мовник зобов’язаний забезпечити неполітичний характер конкурсу – а НСТУ побоюється ескалації розколу українського суспільства.

Європейська мовна спілка констатувала: "Кожен мовник країни-учасниці відповідальний за відбір свого учасника на пісенний конкурс "Євробачення" у відповідності до правил, встановлених Європейською мовною спілкою".

"На даний час телекомпанія веде переговори про оголошення представника цьогорічного конкурсу – і після їхнього підтвердження його буде оголошено на офіційних каналах Євробачення", – додали у EBU.

Нагадаємо, UA: Суспільне почне переговори з іншим кандидатом представляти Україну на Євробаченні-2019 у вівторок, 26 лютого. 

Додамо, що співачка MARUV, яка здобула перемогу в національному відборі на пісенний конкурс "Євробачення" у 2019 році, розповіла, чому не підписала контракт з НСТУ.

В НСТУ заявили, що не дійшли згоди з MARUV, тому співачка не представлятиме Україну на Євробаченні в Ізраїлі.

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26 02 2019 10:06
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