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Організатори Давоського форуму в Києві відкриють GovTech-центр

18 січня 2024, 09:09
Організатори Давоського форуму в Києві відкриють GovTech-центр
Фото: АР
Організатори Всесвітнього економічного форуму відкриють у Києві урядовий технологічний центр, який стане другим після аналогічного у Берліні.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав в Telegram-каналі.

"Організатори Всесвітнього економічного форуму відкривають у Києві GovTech-центр — другий у світі.

Підписав угоду про урядовий технологічний центр з Президентом форуму Бьорге Бренде та керівним директором Джеремі Юргенсом", - йдеться в дописі. 

Ця угода була підписана з президентом форуму Бьорге Бренде та керівним директором Джеремі Юргенсом.

За словами Федорова, GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок.

Також завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні.

Перший такий центр найближчим часом запрацює в Берліні.

В листопаді ми також писали, що Британія та Україна створять технологічний міст.

 

ДавосGovTech-центр

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