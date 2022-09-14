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Останній політ Єлизавети II став найбільш відстежуваним рейсом в історії

Понад 5 мільйонів людей спостерігали за літаком із труною королеви Великої Британії Єлизавети II з Единбурга до Лондона, і цей політ став найбільш відстежуваним в історії.
Останній політ Єлизавети II став найбільш відстежуваним рейсом в історії Фото: Camera Press

Про це повідомив сайт відстеження польотів Flightradar24, пише "Європейська правда" з посиланнямна Reuters.

Загалом 4,79 мільйона людей спостерігали за польотом у прямому ефірі онлайн, а ще чверть мільйона людей дивилися його на каналі YouTube.

Компанія заявила, що безпрецедентні 6 мільйонів людей намагалися стежити за польотом протягом першої хвилини після того, як Boeing C17A Globemaster увімкнув транспондер в аеропорту Единбурга, що вплинуло на стабільність платформи.

"Через 70 років після її першого польоту як королева на борту BOAC Argonaut "Atalanta", останній політ королеви Єлизавети II став найбільш відстежуваним польотом в історії Flightradar24", — повідомив директор з комунікацій компанії.

Flightradar24 повідомив, що цей рейс більш ніж удвічі перевищив попередній рекорд у 2,2 мільйони людей, коли спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла з візитом на Тайвань у серпні.

Труну з тілом королеви Великої Британії Єлизавети II у вівторок увечері доставили із Шотландії до Букінгемського палацу в Лондоні.

Раніше повідомлялось, що заповіт королеви Британії Єлизавети II утаємничать на 90 років.

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14 09 2022 10:30
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