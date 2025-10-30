Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Королева Нідерландів пройшла бойове навчання з військовою поліцією

30 жовтня 2025, 13:09
Фото: en.wikipedia.org
Вона приєдналася до військових на полігоні, відпрацьовуючи навички швидкого надання медичної допомоги та дій у критичних ситуаціях.

Королева Нідерландів Максима взяла участь у навчаннях Королівської військової поліції, де особисто відпрацьовувала навички надання першої домедичної допомоги. 

Про це повідомляє  фламандський суспільний мовник VRT News.

Тренування проходили на полігоні серед лісу неподалік міста Гардервейк. Під час вправ монаршині довелося шукати "поранених" і надавати їм допомогу в умовах максимально наближених до бойових: навколо лунали постріли холостими патронами.

Королева наклала турнікет одному з «поранених», який потім пожартував, що Максима зробила це професійно: «Моя нога була добре перетиснута».

Після завершення навчань королева зізналася, що для неї це був цінний досвід.

"Навчання показали, наскільки важливо діяти швидко й рішуче у критичній ситуації", – зазначила Максима.

На полігоні вона з’явилася у військовій формі з маскувальним гримом на обличчі, демонструючи готовність на рівних брати участь у тренуванні разом із військовими.

 

