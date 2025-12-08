Нідерланди підняли винищувачі F-35 через невідомий дрон в небі

Безпілотник не передавав ідентифікаційних сигналів.

Уранці в неділю, 7 грудня, два винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Нідерландів були підняті для перехоплення та ідентифікації невідомого об'єкта, зафіксованого у повітряному просторі країни.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

За даними відомства, об'єкт перебував у зоні, де літаки зобов'язані підтримувати зв'язок із диспетчерськими службами й передавати ідентифікаційні сигнали. Однак він не реагував на виклики та не подавав дані через транспондер.

Після зльоту винищувачів стало зрозуміло, що йдеться про безпілотний літальний апарат.

У Міноборони зазначили, що безпілотник залишив повітряний простір Нідерландів і не становив загрози. Політ цивільної авіації також не був порушений.

Нагадаємо, наприкінці листопада над авіабазою "Фолькел" у Нідерландах вже фіксували появу невідомих дронів.

Протягом останніх місяців нідерландські військові фіксують БпЛА у своєму повітряному просторі. Так, у жовтні нідерландські солдати зафіксували підозрілі дрони під час навчань у Польщі.