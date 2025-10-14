Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Нідерландські солдати зафіксували підозрілі дрони під час навчань у Польщі

14 жовтня 2025, 14:57
Нідерландські солдати зафіксували підозрілі дрони під час навчань у Польщі
Солдати не мали при собі жодних систем захисту від безпілотників.

Нідерландські солдати зіткнулися з підозрілими безпілотниками під час навчань у Польщі.

Міністерство оборони Нідерландів підтвердило це NOS після повідомлень в газеті AD.

Представник оборонного відомства також повідомив, що, крім невідомих безпілотників, зв'язок між солдатами був ускладнений.

Солдати не мали при собі жодних систем захисту від безпілотників. Системи були доставлені з Нідерландів незабаром після інцидентів. "Безпосередньої загрози не було. Ми знаходимося досить далеко від російського кордону. Ми одразу зрозуміли це і негайно адаптувалися", – каже бригадний генерал Франк Грандіа.

Аеромобільна бригада перебувала в Польщі протягом останніх тижнів на навчаннях НАТО Falcon Autumn – масштабних повітряних навчаннях, в яких беруть участь, зокрема, Польща і Сполучені Штати. Коли війська розбивали табір на аеродромі, несподівано з'явилися невеликі безпілотники.

Хто стоїть за безпілотниками і перебоями у зв'язку – незрозуміло. "Ми знаємо, що є сторони, які надзвичайно зацікавлені в тому, що ми робимо, і стежать за навчаннями", – каже Грандіа. Навчання були змінені, але не скасовані. Зрештою, дрони відлетіли.

Окрім Польщі, підозрілі дрони також були помічені в Данії, Норвегії та Німеччині. Кілька аеропортів у Данії та Норвегії були закриті на кілька годин.

Естонія також зіткнулася з порушенням повітряного простору, але вже трьома російськими винищувачами. Міністерство оборони росії тоді заявило, що жодних іноземних державних кордонів не було порушено.

ПольщаНідерландидрони

Останні матеріали

Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється