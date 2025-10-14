Нідерландські солдати зафіксували підозрілі дрони під час навчань у Польщі

Солдати не мали при собі жодних систем захисту від безпілотників.

Нідерландські солдати зіткнулися з підозрілими безпілотниками під час навчань у Польщі.

Міністерство оборони Нідерландів підтвердило це NOS після повідомлень в газеті AD.

Представник оборонного відомства також повідомив, що, крім невідомих безпілотників, зв'язок між солдатами був ускладнений.

Солдати не мали при собі жодних систем захисту від безпілотників. Системи були доставлені з Нідерландів незабаром після інцидентів. "Безпосередньої загрози не було. Ми знаходимося досить далеко від російського кордону. Ми одразу зрозуміли це і негайно адаптувалися", – каже бригадний генерал Франк Грандіа.

Аеромобільна бригада перебувала в Польщі протягом останніх тижнів на навчаннях НАТО Falcon Autumn – масштабних повітряних навчаннях, в яких беруть участь, зокрема, Польща і Сполучені Штати. Коли війська розбивали табір на аеродромі, несподівано з'явилися невеликі безпілотники.

Хто стоїть за безпілотниками і перебоями у зв'язку – незрозуміло. "Ми знаємо, що є сторони, які надзвичайно зацікавлені в тому, що ми робимо, і стежать за навчаннями", – каже Грандіа. Навчання були змінені, але не скасовані. Зрештою, дрони відлетіли.

Окрім Польщі, підозрілі дрони також були помічені в Данії, Норвегії та Німеччині. Кілька аеропортів у Данії та Норвегії були закриті на кілька годин.

Естонія також зіткнулася з порушенням повітряного простору, але вже трьома російськими винищувачами. Міністерство оборони росії тоді заявило, що жодних іноземних державних кордонів не було порушено.