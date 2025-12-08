Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Нідерланди виділяють додаткові €700 млн на підтримку України

08 грудня 2025, 13:23
Нідерланди виділяють додаткові €700 млн на підтримку України
Фото: en.wikipedia.org
Додаткове фінансування стало можливим завдяки тому, що низка міністерств не зможе повністю використати свої бюджети до кінця цього року.

Уряд Нідерландів, що перебуває у статусі відставки, ухвалив рішення виділити додаткові 700 мільйонів євро на підтримку України у наступному році.

Про це повідомляє NOS.

Додаткове фінансування стало можливим завдяки тому, що низка міністерств не зможе повністю використати свої бюджети до кінця цього року. Кошти для України будуть переорієнтовані, зокрема, з Фонду оборонного обладнання та частини бюджету Міністерства закордонних справ, де низку проєктів було відкладено.

Нідерланди щороку надають Україні близько 3,5 млрд євро допомоги, однак цього року вже використали 2 млрд із бюджету, запланованого на наступний рік. Саме тому альянс "Зелені ліві – Партія праці" виступив із пропозицією поповнити фінансування України у бюджеті на 2026 рік. Рішення про виділення 700 млн євро стало реакцією на цю ініціативу.

На початку наступного року уряд має визначити, з яких джерел взяти решту необхідних коштів. У листі до парламенту міністри оборони, фінансів та закордонних справ попередили, що додаткове фінансування буде складно знайти:
"Фінансова реальність така, що наступного року ми зіткнемося з обмеженнями".

Наприкінці листопада прем’єр-міністр Дік Схооф, який також перебуває у відставці, заявив, що не бачить сенсу виділяти нові мільярди для України вже зараз, і закликав інші — особливо південноєвропейські — країни посилити свою підтримку. Ця позиція викликала різку критику в парламенті, де уряд звинуватили у «бухгалтерському підході» до допомоги Україні.

Схооф назвав такі звинувачення недоречними, наголосивши, що Нідерланди й так надають значну підтримку. Однак під тиском більшості прем’єр погодився розглянути можливість виконання пропозиції щодо додаткового фінансування, хоча й залишився при своїй думці, що момент для цього не є оптимальним.

Нещодавно Нідерланди також оголосили про 35 млн євро на матеріальну підтримку, яка допоможе силам оборони України пройти зимовий сезон.

Нідерландивійнадопомога Україні

