Остаточне рішення щодо Олімпіади у Токіо прийматимуть навесні 2021 року

Японська сторона розглядає варіант проведення обов'язкового тестування на коронавірус не тільки для спортсменів і членів команд, але і всіх уболівальників

Остаточне рішення щодо проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо приймуть навесні 2021 року воно буде залежати від ситуації з поширенням коронавирусной інфекції в світі.

Про це заявив віцепрезидент оргкомітету "Токіо-2020" Тосіакі Ендо, повідомляє "Укрінформ", посилаючись на японське агентство Кіодо.

"Орієнтовно в березні 2021 року нам належить визначитися зі складом команд. Десь в цей же час організаційний комітет прийме певні рішення з питання проведення Олімпіади, які залежать від ситуації з коронавірусом", - сказав Тосіакі Ендо. Він підкреслив, що поки про скасування Ігор говорити рано.

Глава оргкомітету "Токіо-2020" Йосіро Морі і губернатор столичної префектури Юріко Коїке провели зустріч, під час якої підтвердили, що будуть співпрацювати з метою оптимізації і спрощення проведення змагань через ситуацію з пандемією коронавірусу. Раніше сама Юріко Коїке заявила, що розглядаються різні варіанти. При цьому вона підкреслила, що необхідно домогтися розуміння громадян Японії та спортсменів.

Як повідомила напередодні газета "Іоміурі", влада Японії була націлена на проведення Олімпіади в повноцінному форматі, проте непроста ситуація з коронавірусом, яка продовжує залишатися, змусила їх розглядати варіант більш спрощеного проведення Ігор. За даними джерел видання, може скоротитися число учасників церемоній відкриття і закриття Олімпійських ігор. Також будуть введені обмеження для кількості глядачів на стадіонах.

Японська сторона розглядає варіант проведення обов'язкового тестування на коронавірус не тільки для спортсменів і членів команд, але і всіх уболівальників. Можуть бути введені обмеження на пересування спортсменів за межами Олімпійського селища.

Олімпіада в Токіо повинна мала з 24 липня по 9 серпня цього року. Однак через пандемію коронавірусної інфекції змагання були перенесені на рік. Планується, що вони пройдуть з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Нагадаємо, що літня Олімпіада в Токіо або буде 2021 року, або не буде взагалі