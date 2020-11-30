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Отруєння Навального засудили більшість держав-учасниць конвенції про заборону хімзброї

Переважна більшість держав-учасниць Конвенції про заборону хімічної зброї (КХЗ), включно з Україною, суворо засудили факт отруєння Олексія Навального на території Російської Федерації із застосуванням бойової отруйної речовини з групи "Новічок".
Отруєння Навального засудили більшість держав-учасниць конвенції про заборону хімзброї Фото: Гордон

Про це сказав в коментарі кореспонденту "Укрінформу" в Гаазі Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов.

"Як відомо, факт отруєння цією речовиною був доведений лабораторією Бундесверу, незалежним дослідженням профільних лабораторій Франції та Швеції, а також двох кваліфікованих лабораторій ОЗХЗ. Україна разом з іншими державами підтверджує свою тверду позицію, що застосування хімічної зброї будь-ким, будь-де і за будь-яких обставин є грубим порушенням міжнародного права і має бути суворо засуджено. Відповідальні за таке грубе порушення КХЗ повинні бути покарані", - наголосив він.

Посол також зазначив, що саме тому Україна стала співавтором спільної заяви, направленої на 25-у сесію Конференції 56 державами-учасницями. У заяві вкотре засуджується факт отруєння Олексія Навального та міститься вимога до Російської Федерації провести у кооперації з експертами ОЗХЗ розслідування обставин отруєння та інформувати Конференцію про його результати.

"Виходячи з попереднього досвіду, очікуються спроби Російської Федерації та незначної кількості держав, які її підтримують та категорично не визнають діяльність ГРІ у складі Технічного секретаріату ОЗХЗ, блокувати прийняття програми і бюджету ОЗХЗ на 2021 рік. Проте, сподіваємось, що і бюджет Організації, і санкції щодо Сирії будуть схвалені переважною більшістю держав-учасниць КХЗ", - наголосив Ченцов.

Нагадаємо, що Навальний виключає варіант, за якого він не повернеться у Росію

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30 11 2020 16:51
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