Падіння промвиробництва в Україні сповільнюється в міру виходу з карантину Темпи падіння знизилися до рівнів осені минулого року

Обсяги промислового виробництва в липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 4,2%. Це менше, ніж у червні, коли було зафіксовано падіння на 5,6%.

Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє "РБК-Україна". Фото: ukrstat.gov.ua За даними статистичного відомства, за січень-липень 2020 порівняно з січнем-червнем минулого року промвиробництво скоротилося на 7,7%. У добувній промисловості та розробленні кар'єрів падіння склало 5,5%, у переробній промисловості - падіння на 9,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 5,3%. Фото: ukrstat.gov.ua Нагадаємо, що у березні промисловість Китаю впала найбільше за 30 років через коронавірус

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