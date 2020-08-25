БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИОбсяги промислового виробництва в липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 4,2%. Це менше, ніж у червні, коли було зафіксовано падіння на 5,6%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Падіння промвиробництва в Україні сповільнюється в міру виходу з карантину
Темпи падіння знизилися до рівнів осені минулого року
Фото: з вільних джерел
Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє "РБК-Україна".
Фото: ukrstat.gov.ua
За даними статистичного відомства, за січень-липень 2020 порівняно з січнем-червнем минулого року промвиробництво скоротилося на 7,7%.
У добувній промисловості та розробленні кар'єрів падіння склало 5,5%, у переробній промисловості - падіння на 9,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 5,3%.
Фото: ukrstat.gov.ua
Нагадаємо, що у березні промисловість Китаю впала найбільше за 30 років через коронавірус
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