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Падіння промвиробництва в Україні сповільнюється в міру виходу з карантину

Темпи падіння знизилися до рівнів осені минулого року
Обсяги промислового виробництва в липні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 4,2%. Це менше, ніж у червні, коли було зафіксовано падіння на 5,6%.
Падіння промвиробництва в Україні сповільнюється в міру виходу з карантину Фото: з вільних джерел

Про це свідчать дані Державної служби статистики України, повідомляє "РБК-Україна".

 

Фото: ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, за січень-липень 2020 порівняно з січнем-червнем минулого року промвиробництво скоротилося на 7,7%.

У добувній промисловості та розробленні кар'єрів падіння склало 5,5%, у переробній промисловості - падіння на 9,2%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 5,3%.

Фото: ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, що у березні промисловість Китаю впала найбільше за 30 років через коронавірус

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25 08 2020 16:56
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