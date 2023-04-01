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​​Папу Римського виписали з лікарні

01 квітня 2023, 17:45
​​Папу Римського виписали з лікарні
Фото: vaticanstate.va
Папа Франциск покинув лікарню в Римі.

Там він провів останні кілька днів на лікуванні від респіраторної інфекції.

Повідомляє CNN

Папа Франциск поспілкувався з журналістами і представниками ЗМІ, від’їжджаючи з лікарні зранку.

86-річного очільника церкви доставили в лікарню в середу, йому давали антибіотики для лікування інфекційного бронхіту.

В минулого року Папа Франциск повідомив, що написав заяву про зречення, яка буде використана в разі його погіршення стану здоров'я і неспроможності виконувати свої обов'язки. 

Франциск сказав, що написав листа кілька років тому і передав його тодішньому держсекретарю Ватикану кардиналу Тарчізіо Бертоне, який пішов у відставку в 2013 році.

Раніше стало відомо, що госпіталізований Папа Римський почувається краще та працює з лікарні.
​​Папа РимськийФранциск

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