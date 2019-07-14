ПОЛІТИКА НОВИНИВілкул "проти" одностатевих шлюбів та марихуани.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Партія "Опозиційний блок" не підтримує легалізацію одностатевих шлюбів та марихуани
Партія "Опозиційний блок" не підтримує легалізацію одностатевих шлюбів та марихуани
Фото: podrobnosti.ua
На запитання щодо марихуани і одностатевих шлюбів екс-кандидат у президенти Олександр Вілкул, який займає 2-ий номер у списку партії на дострокових виборах до Верховної Ради, відповів одним словом: "Проти", йдеться у "Громадське".
Нагадамо, Керівник партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що у політсили поки що немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.
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