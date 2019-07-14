Партія "Опозиційний блок" не підтримує легалізацію одностатевих шлюбів та марихуани

Вілкул "проти" одностатевих шлюбів та марихуани.

На запитання щодо марихуани і одностатевих шлюбів екс-кандидат у президенти Олександр Вілкул, який займає 2-ий номер у списку партії на дострокових виборах до Верховної Ради, відповів одним словом: "Проти", йдеться у "Громадське".

Нагадамо, Керівник партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що у політсили поки що немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

Читайте також: Герегу звинуватили у нападі на конкурента по округу