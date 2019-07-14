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Партія "Опозиційний блок" не підтримує легалізацію одностатевих шлюбів та марихуани

Партія "Опозиційний блок" не підтримує легалізацію одностатевих шлюбів та марихуани
Вілкул "проти" одностатевих шлюбів та марихуани.
Партія "Опозиційний блок" не підтримує легалізацію одностатевих шлюбів та марихуани Фото: podrobnosti.ua

На запитання щодо марихуани і одностатевих шлюбів екс-кандидат у президенти Олександр Вілкул, який займає 2-ий номер у списку партії на дострокових виборах до Верховної Ради, відповів одним словом: "Проти", йдеться у "Громадське".

Нагадамо, Керівник партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що у політсили поки що немає єдиної позиції щодо легалізації марихуани та одностатевих шлюбів.

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14 07 2019 14:59
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