Павич і Соарес перемогли Пірса і Вінуса на Підсумковому турнірі АТР Суперники провели на корті 1 годину 32 хвилини

Хорват Мате Павич і бразилець Бруно Соарес обіграли у п'ятницю дует Джон Пірс/Майкл Вінус (Австралія/Нова Зеландія) у матчі 3-го туру групового етапу Підсумкового турніру АТР, що триває в Лондоні.

Фото: Укрінформ

Результат поєдинку у групі А ("Боб Браян") - 6:7 (2:7), 6:3, 10:8, передає "Укрінформ". Усі півфіналісти стануть відомі після сьогоднішнього заключного матчу групового етапу, в якому зустрінуться іспансько-аргентинська тенісна пара Марсель Гранольєрс/Орасіо Себальйос та тандем Юрген Мельцер (Австрія)/Едуар Роже-Васслен (Франція). Нагадаємо, що українець Марченко без боротьби досяг чвертьфіналу турніру АТР в Італії

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