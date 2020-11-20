СПОРТ НОВИНИХорват Мате Павич і бразилець Бруно Соарес обіграли у п'ятницю дует Джон Пірс/Майкл Вінус (Австралія/Нова Зеландія) у матчі 3-го туру групового етапу Підсумкового турніру АТР, що триває в Лондоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Павич і Соарес перемогли Пірса і Вінуса на Підсумковому турнірі АТР
Суперники провели на корті 1 годину 32 хвилини
Фото: Укрінформ
Результат поєдинку у групі А ("Боб Браян") - 6:7 (2:7), 6:3, 10:8, передає "Укрінформ".
Усі півфіналісти стануть відомі після сьогоднішнього заключного матчу групового етапу, в якому зустрінуться іспансько-аргентинська тенісна пара Марсель Гранольєрс/Орасіо Себальйос та тандем Юрген Мельцер (Австрія)/Едуар Роже-Васслен (Франція).
Нагадаємо, що українець Марченко без боротьби досяг чвертьфіналу турніру АТР в Італії
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