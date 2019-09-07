PayPal навмисно затягує вихід на український ринок, - голова Нацбанку
"Ми два роки тому назад вели активні перемовини по залученню PayPal до України. Можливо, я помиляюся, але скажу відверто особисту думку: найближчий до України офіс PayPal знаходиться у Польщі і його очолює громадянин нашої сусідньої північної держави. Він, може, й стримує можливість використання цього інструменту, аби наші ІТ-спеціалісти, які працюють на іноземні компанії, не могли через PayPal отримати кошти в Україні", - повідомив Смолій, інформує "Укрінформ".
Водночас він додав, що наразі PayPal працює в Україні частково. Зокрема, українці можуть отримувати грошові перекази за допомогою цієї системи та розраховуватися отриманими коштами там, де вона працює.
Нагадаємо, PayPal – міжнародна електронна платіжна система, заснована 1998 року Ілоном Маском. Це найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в Інтернеті. PayPal використовують понад 230 млн людей у 190 країнах. Гроші користувачів, введені в PayPal, зберігаються на рахунках в банку Wells Fargo.
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