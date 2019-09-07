PayPal навмисно затягує вихід на український ринок, - голова Нацбанку

"Ми два роки тому назад вели активні перемовини по залученню PayPal до України"

Міжнародна платіжна система PayPal навмисно затягує процес виходу на український ринок.

"Ми два роки тому назад вели активні перемовини по залученню PayPal до України. Можливо, я помиляюся, але скажу відверто особисту думку: найближчий до України офіс PayPal знаходиться у Польщі і його очолює громадянин нашої сусідньої північної держави. Він, може, й стримує можливість використання цього інструменту, аби наші ІТ-спеціалісти, які працюють на іноземні компанії, не могли через PayPal отримати кошти в Україні", - повідомив Смолій, інформує "Укрінформ".

Водночас він додав, що наразі PayPal працює в Україні частково. Зокрема, українці можуть отримувати грошові перекази за допомогою цієї системи та розраховуватися отриманими коштами там, де вона працює.

Нагадаємо, PayPal – міжнародна електронна платіжна система, заснована 1998 року Ілоном Маском. Це найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в Інтернеті. PayPal використовують понад 230 млн людей у 190 країнах. Гроші користувачів, введені в PayPal, зберігаються на рахунках в банку Wells Fargo.