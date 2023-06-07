Пекін занепокоєний ситуацією з руйнуванням Каховської ГЕС
07 червня 2023, 13:09
Фото: EPA/UPG
Влада Китаю серйозно занепокоєна ситуацією, яка склалася внаслідок руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області.
Про це заявив представник МЗС КНР Ван Веньбінь, передає Інтерфакс.
"Ми висловлюємо глибоке занепокоєння у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС", – цитують Веньбіня ЗМІ.
Він також зазначив, що в Пекіні побоюються "гуманітарних, економічних та екологічних наслідків" цього інциденту.
Раніше Сунак зробив заяву про підрив ГЕС.