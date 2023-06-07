Сунак про підрив ГЕС: спецслужби встановлюють причини руйнування

Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорить питання допомоги Україні з американським президентом Джо Байденом.

Про це пише Sky News.

Ріші Сунак заявив, що поки зарано робити остаточні висновки про причини прориву дамби Каховської гідроелектростанції у Херсонській області на півдні України.

Британський політик наголосив, що спецслужби Сполученого Королівства встановлюють усі подробиці про знищення Каховської ГЕС і їм належить з'ясувати, хто саме стоїть за підривом греблі.

"Якщо буде доведено, що це сталося навмисно, то це буде, я думаю, найбільший напад на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни та продемонструє новий рівень російської агресії. Атаки на цивільну інфраструктуру є жахливими та неправильними. Ми вже бачили подібні випадки в цій війні, але ще зарано говорити про щось напевно", – сказав він.

Вчора зранку стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.