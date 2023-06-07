Матеріали:
Теми:

Сунак про підрив ГЕС: спецслужби встановлюють причини руйнування

07 червня 2023, 09:55
Сунак про підрив ГЕС: спецслужби встановлюють причини руйнування
Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак обговорить питання допомоги Україні з американським президентом Джо Байденом.

Про це пише Sky News.

Ріші Сунак заявив, що поки зарано робити остаточні висновки про причини прориву дамби Каховської гідроелектростанції у Херсонській області на півдні України. 

Британський політик наголосив, що спецслужби Сполученого Королівства встановлюють усі подробиці про знищення Каховської ГЕС і їм належить з'ясувати, хто саме стоїть за підривом греблі.

"Якщо буде доведено, що це сталося навмисно, то це буде, я думаю, найбільший напад на цивільну інфраструктуру в Україні з початку війни та продемонструє новий рівень російської агресії. Атаки на цивільну інфраструктуру є жахливими та неправильними. Ми вже бачили подібні випадки в цій війні, але ще зарано говорити про щось напевно", – сказав він.

Вчора зранку стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

ГЕССунак

Останні матеріали

Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Cуспільство
Підрив Каховської ГЕС та реакція кремлядей. путін і його ФСБ перетворили росію на терористичну державу – Том Купер та інші
Переклад iPress – 07 червня 2023, 00:58
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
Політика
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
06 червня 2023, 14:27
Україна не стріляє з
Політика
Україна не стріляє з "Патріотів" по горобцях. Але росіяни намагаються затримати український наступ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2023, 13:17
Хто дівчину танцює... Як Австрія стала альпійським оплотом путіна – Politico
Політика
Хто дівчину танцює... Як Австрія стала альпійським оплотом путіна – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2023, 08:11
Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
Політика
Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
05 червня 2023, 14:51
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Політика
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 05 червня 2023, 12:27
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Політика
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 червня 2023, 09:02
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється