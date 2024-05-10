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ПОЛІТИКА

Розбудова військової бази в білорусі: Ймовірне зберігання російською ядерної зброї, за даними NYT

10 травня 2024, 20:09
Розбудова військової бази в білорусі: Ймовірне зберігання російською ядерної зброї, за даними NYT
Фото: з вільного доступу
За словами колишнього співробітника Пентагону зі зменшення оборонної загрози, конструкції на військовій базі нагадують йому російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив особисто.

Поблизу білоруського міста Осиповичі розбудовують військову базу, на якій росіяни можуть зберігати ядерну зброю.

Про це написала газета The New York Times, проаналізувавши супутникові знімки від Maxar.

На початку минулого року російський диктатор владімір путін вже згадував про те, що незабаром росія завершить будівництво "спеціального сховища для тактичної ядерної зброї" в білорусі.

Вищезгаданий майданчик розташований за 120 миль (193 кілометри) від українського кордону на військовому складі поруч з містом Осиповичі. Нещодавно там були збудовані споруди, які мають особливості, що властиві ядерним сховищам на базах всередині росії. Як приклад, зона з високим рівнем безпеки, яка оточена трьома шарами огорожі на додаток до існуючого периметру безпеки всієї бази. Також відзначається вантажний майданчик, який з'єднаний з прихованим підземним бункером радянських часів.

"Оскільки ядерні програми дуже засекречені, цілком можливо, що в білорусі є й інші місця, де росія зберігає боєголовки - і кремль, можливо, навіть перемістив деякі з них на об'єкт в Осиповичі, хоча все вказує на протилежне", - відзначає NYT.

Зокрема майданчик розташований в тому ж місті, що й білоруські ракети "Іскандер", які, своєю чергою, можуть бути використані для запуску ядерних або звичайних боєголовок.

У 2023 році на військовій базі також з'явились нові паркани, було реконструйовано криту територію й естакаду для завантаження вантажівок. Реконструкції також відповідають структурам, які можна побачити на інших колишніх радянських ядерних сховищах.

За словами колишнього співробітника Пентагону зі зменшення оборонної загрози, конструкції на військовій базі нагадують йому російські сховища ядерних боєголовок, які він бачив особисто.

У тому ж числі видання додає, що майданчик захищено системою протиповітряної оборони.

25 травня 2023 року міністри оборони Білорусі й росії Віктор Хренін і Сергій Шойгу підписали документи про розміщення нестратегічної ядерної зброї на білоруській території.

Білорусьросія загрозаядерна зброя

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