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ПОЛІТИКА

Поїздка Сі Цзіньпіна в Європу відроджує розкол континенту часів Холодної війни – Bloomberg

10 травня 2024, 18:31
Поїздка Сі Цзіньпіна в Європу відроджує розкол континенту часів Холодної війни – Bloomberg
Сі Цзіньпін. Фото: AFP
Видання вказує, що візит Сі Цзіньпіна до Франції мало що йому приніс, проте більш продуктивними виявилися його візити до Сербії та Угорщини.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час свого візиту до Європи намагався розколоти континент і вбити клин між США та ЄС.

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання вказує, що візит Сі Цзіньпіна до Франції мало що йому приніс, проте більш продуктивними виявилися його візити до Сербії та Угорщини.

"Хоча Сі говорив про необхідність уникнути нової холодної війни, його дипломатія відродила розбіжності минулої війни, нацькувавши Схід Європи на Захід", - пишуть журналісти.

Макрон сподівався, що, встановивши тісніші особисті зв'язки, він зможе переконати китайського лідера вплинути на диктатора владіміра путіна, щоб покласти край війні росії проти України. Однак Сі не сильно змінив позицію Китаю.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також наголосила на екзистенційному характері війни, але Сі Цзіньпін спробував дати відсіч і закликав не критикувати Китай через війну в Україні.

Bloomberg пише, що Сі міг сподіватись вбити клин між США і Євросоюзом, але навряд чи йому це вдалося. Урсула фон дер Ляєн пізніше сказала, що ЄС готовий використовувати всі доступні інструменти, щоб дати відсіч несправедливій торговельній практиці Китаю.

Під час візиту до Угорщини Сі Цзіньпін оголосив про низку нових інвестицій у цю країну. При цьому він намагався показати, що Угорщина є моделлю того, який вигляд можуть мати відносини Європейського Союзу з Китаєм.

Видання пише, що уряду Угорщини не вистачає фінансування, тому країна намагається будь-якими способами знайти нові стимули для своєї економіки.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, серед підписаних угод із Китаєм - гроші на дорогу модернізацію старої залізничної мережі країни і будівництво давно відкладеного сполучення між аеропортом Будапешта і центром столиці. Угорщина також прагнутиме до поглиблення співпраці з Huawei для просування цифровізації в країні.

При цьому журналісти уточнюють, що це не перша спроба Китаю розколоти ЄС. У 2012 році Пекін створив механізм для зміцнення зв'язків із 16 країнами Центральної та Східної Європи, але згодом ця ініціатива занепала.

ЄвропаСі Цзіньпінвійна в України

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