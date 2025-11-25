Трамп прийняв запрошення Сі відвідати Пекін у квітні

Трамп заявив, що прагне якнайшвидше завершити війну в Україні, а Сі бачить можливість допомогти в обмін на поступки США щодо Тайваню та мит.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що прийняв запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна відвідати Пекін у квітні. Про це стало відомо після їхньої телефонної розмови 24 листопада, яку ініціював Сі.

Про це пише The New York Times.

За словами Трампа, розмова пройшла "дуже добре" і стосувалася питань України, експорту Китаєм хімікатів для виробництва фентанілу та закупівлі сільськогосподарської продукції. Він назвав розмову "продовженням успішної зустрічі в Південній Кореї" та заявив, що обидві сторони досягли помітного прогресу у виконанні домовленостей.

Президент США також запросив Сі відвідати США пізніше цього року з державним візитом. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що розмова тривала близько години і в основному стосувалася торговельної угоди та потреб американських фермерів.

У своїх повідомленнях Трамп та Лівітт не згадували Тайвань, однак китайські державні ЗМІ підкреслили позицію Сі щодо острова, який Китай вважає своєю територією. Ця тема не обговорювалася під час саміту в Пусані, хоча напруженість між Китаєм і Японією через Тайвань різко зросла цього місяця. Після розмови Трамп зателефонував новій прем’єрці Японії Санае Такаїчі, щоб обговорити питання Китаю.

Аналітики відзначають схожість у підході путіна до України та Сі до Тайваню, обидва лідери розглядають ці території як частину своєї держави. Китай залишається близьким союзником росії, підтримуючи її оборонну промисловість, проте без постачання потужної зброї.

Трамп заявив, що прагне якнайшвидше завершити війну в Україні, а Сі бачить можливість допомогти в обмін на поступки США щодо Тайваню та мит. Обидві сторони підтримують ідею економічного перемир’я, однак американські чиновники залишаються обережними щодо реалізації домовленостей.

Міністр фінансів США Скотт Бессент додав, що США та Китай досі узгоджують угоду про постачання рідкісних мінералів, а також не дійшли остаточної згоди щодо закупівлі Китаєм американської сої. За даними адміністрації Трампа, з 1 жовтня Китай закупив близько 1,5 млн тонн соєвих бобів із запланованих 12 млн тонн до кінця року.