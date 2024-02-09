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ПОЛІТИКА

Британський прем'єр осудив заяву президента росії щодо війни в Україні та назвав її явно смішною

09 лютого 2024, 18:45
Британський прем'єр осудив заяву президента росії щодо війни в Україні та назвав її явно смішною
Глава британського уряду підкреслив, що російське вторгнення в Україну вплинуло на рахунки за електроенергію.

Британський прем'єр вкотре нагадав, що росія здійснила незаконне, неспровоковане вторгнення в Україну.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав "явно смішною" заяву президента росії владіміра путіна про те, що війна в Україні є наслідком розширення НАТО. 

Про це повідомляє The Guardian.

"росія здійснила незаконне, неспровоковане вторгнення в Україну. Я пишаюся тим, що Великобританія з самого початку твердо стояла на боці України. Ми не можемо залишити таку поведінку без контролю. Це впливає на всю нашу безпеку", – зазначив Сунак.

Глава британського уряду підкреслив, що російське вторгнення в Україну вплинуло на рахунки за електроенергію.

"І саме тому ми тісно співпрацюємо не лише зі США, але й з союзниками по всьому світу, щоб надати Україні підтримку, необхідну для відбиття російського вторгнення", – додав він.

Нагадаємо, американський медійник Такер Карлсон, відомий антиукраїнськими заявами та поширенням російських фейків про війну в Україні, заявив 6 лютого, що перебуває в москві для інтерв'ю з президентом росії владіміром путіним.

Він сказав, що його команда сама заплатила за поїздку до москви й "ми не брали грошей від жодного уряду чи групи". 

Раніше повідомлялось, що інтерв'ю Карлсона з путіним може вплинути на рішення республіканців щодо допомоги Україні.

ПутінСунак

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