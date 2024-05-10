Канадський виробник бронемашин Roshel планує розгорнути виробництво бронетехніки на території України

Гендиректор компанії додав, що вже зараз в Україні працює кілька сервісних центрів, які обслуговують бронемашини Roshel.

Виробник бронемашин Roshel збирається розпочати виробництво бронетехніки в Україні.

Про це заявив генеральний директор компанії Роман Шимонов.

"Ми на завершальній стадії планування локалізації частини нашого виробництва в Україні", - сказав Шимонов.

Він наголосив, що від початку повномасштабного вторгнення росії до компанії влаштувалося понад 200 біженців з України. За час своєї роботи вони отримали необхідний досвід та прагнуть повернутися додому, щоб продовжити роботу вже там.

Гендиректор компанії додав, що вже зараз в Україні працює кілька сервісних центрів, які обслуговують бронемашини Roshel, які використовуються Силами оборони. Не виключено, що саме на базі одного з таких центрів і буде розгорнуто часткове виробництво бронемашин.

"Ми активно працюємо в три зміни та продовжуємо зусилля для підтримки України. Війна, що триває, вимагає значної кількості транспортних засобів для забезпечення захисту й мобільності залучених сил. Ми прагнемо максимально задовольнити ці потреби, і наші темпи виробництва будуть відповідати контрактам і підтримці, яку ми отримуємо від країн-донорів та українського уряду", - зазначив Шимонов.

Roshel за час великої війни з росією передала Україні вже тисячу своїх бронемашин Senator, а в лютому цього року повідомила, що вийшла на рівень виробництва 120 бронеавтомобілів на місяць. Senator здебільшого мають на озброєнні прикордонники.

Бронемашини Senator у варіанті MRAP (посилений захист від мін і засідок) вміщує до 10 військових, має високу прохідність і витримує обстріл кулями калібру до 7,62×39 мм на відстані 30 метрів, а також підрив 6 кг вибухової речовини (протитанкової міни). На даху машини можна розмістити турель з кулеметом або автоматичним гранатометом.